Праздничное настроение: Региональное отделение партии «Единая Россия» в Пермском крае организовало патриотический автопробег в честь Дня России

Фото: «Единая Россия»

Красочная колонна из автомобилей, украшенных государственными флагами, символикой «Единой России» и «Молодой Гвардии», вызвала бурю позитивных чувств у пермяков, увидевших участников пробега.

Во главе колонны шли пять ретро-автомобилей ГАЗ-21 «Волга». Именно эти машины, бережно восстановленные любителями автоклассики и представленные в первозданном виде, стали настоящим магнитом для пермяков. Начальной точкой пробега стала Октябрьская площадь, финишем – стадион «Динамо». Много фото, много улыбок и гордости за страну от земляков — это то, что стремились подарить участники всем зрителям.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Пермском крае, депутат Законодательного Собрания Пермского края:

- Сегодня у нас, всех россиян, важный день. Праздник нашей любимой страны, нашего города. Мы вместе с командой любителей ретро-автомобилей во главе с Дмитрием Шубодеровым решили поздравить пермяков таким вот способом, который, как я считаю, демонстрирует преемственность поколений. От всего сердца желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения и мирного неба!

Поделился историей ретро-автомобилей — участников пробега - один из учредителей федерации регби Пермского края, президент краевой федерации фигурного катания, участник предварительного голосования «Единой России» Дмитрий Шубодеров. По его словам, все автомобили ГАЗ-21 - это с любовью восстановленные им и другими любителями советского автопрома экземпляры.

Например, автомобиль, на котором в пробеге принял участие сам Дмитрий, — 1960 года выпуска, восстановлен до винтика с помощью оригинальных запчастей и полностью идентичен тому, который сошел с конвейера Горьковского автозавода 61 год назад.

Фото: «Единая Россия»

Дмитрий Шубодеров, участник пробега:

- Где ни появляется такой автомобиль, он вызывает бурю позитивных эмоций. Уверен, что такие пробеги стоит проводить ради улыбок пермяков.

Инициаторами пробега вместе с региональным отделением «Единой России» стали активисты «Молодой гвардии». Как подчеркнул лидер пермских молодогвардейцев Игорь Новоселов, в субботнем мероприятии приняли участие тридцать активистов организации.

Игорь Новоселов, руководитель «Молодой гвардии Единой России» в Пермском крае:

- Мы не могли обойти эти два праздника — День России и День города, и родилась идея — поздравить всех жителей Прикамья такой яркой акцией - автопробегом и флешмобом на стадионе.

Также участником автопробега и флешмоба стал депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Сапко.

Игорь Сапко, депутат Государственной Думы РФ:

- Сегодняшний день — День России — это праздник согласия, единения, свободы и взаимопонимания, который объединяет всех нас вне зависимости от политических взглядов, национальности, возраста и партийной принадлежности, на основе справедливости и закона. Сегодняшняя акция объединяет всех. Помнить свою историю, беречь её и трепетно к ней относиться — важная задача для каждого из нас.

И вот конечная точка маршрута – стадион «Динамо». Отметим, что помощь в организации флешмоба здесь оказали спортивное общество «Динамо» и его председатель Петр Ивашов.

Фото: «Единая Россия»

На футбольном поле участники пробега выложили из флагов страны большую надпись «РОССИЯ» - в знак признания в любви большой стране, в которой мы живем.