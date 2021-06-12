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Общество12 июня 2021 14:52

В Пермском крае окончены поиски женщины, которая пропала по пути на работу

Ее искали с 28 мая
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Фото: Василий Вахрин

Найдена, жива, благодарим всех за помощь в поисках, - написали волонтеры поискового отряда "Регион 59" к зариси о пропавшей 37-летней Ольги Лисиной.

Напомним, утром 28 мая Ольга вышла из дома в поселке Голдыревский и отправилась на работу, однако там она не появилась, а ее телефон был выключен. Волонетры и полицейские объявили женищну в розсык.

Ольга Лисина. Фото: поисковой отряд "Регион 59"

Ольга Лисина. Фото: поисковой отряд "Регион 59"

В пятницу, 11 июня, волонтеры сообщили, что поиски Ольги закончились благополучно. Где все это время пропадал женщина, не сообщается.

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