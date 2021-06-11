Пожар в квартире в Пермском крае: один погиб, второй спасся

Причины пожара устанавливаются. Фото: ЧП Березники/ВКнтакте

Сегодня, 11 июня, около 16.00 в квартире пятиэтажного дома в Березниках вспыхнул пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, в огне погиб один человек. Второму удалось спастись

«Сообщение о пожаре поступило в 16.23. В квартире в пятиэтажном жиломе доме загорелась мебель. На пожар реагировали шесть пожарных машин и 23 человека личного состава.», - сообщили в МЧС.

Сейчас устанавливается личность погибшего и причны пожара.

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