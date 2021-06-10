В Пермском крае открылись три новых виртуальных концертных зала

Первым транслируемым в новых виртуальных залах мероприятием стал концерт XII фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…». Фото: филармония

Побывать на концертах XII фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…», хотя и виртуально, впервые смогли жители Усолья, Оханска и Кудымкара. Эти территории стали победителями конкурсного отбора в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» и там открылись виртуальные концертные залы.

- Наша задача – преодолеть территориальную дискриминацию, которая сейчас существует между центральными городами и сельской местностью. Благодаря федеральной поддержке мы открываем виртуальные концертные залы, социальные кинозалы, модельные библиотеки, автоклубы. Все это способствует тому, что у жителей отдаленных территорий Прикамья появляются новые возможности для культурного развития, – отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Виртуальные залы появились в Усольском доме народного творчества, Кудымкарской и Оханской детских школах искусств.

На открытии ВКЗ директор Оханской школы искусств Елена Коробейникова подчеркнула, насколько важно молодым музыкантам регулярно видеть лучшие концерты:

- Услышать исполнителей мирового уровня, приобщиться к достижениям музыкальной культуры – это особенно важно для каждого ученика школы.

Благодаря нацпроекту «Культура» еще один виртуальный зал заработает осенью в Чердыни, а в следующем году – в Гремячинске, Нытве, Горнозаводске и Верещагино.

А в рамках регионального проекта филармония при поддержке министерства культуры Пермского края откроет еще три своих филиала: в селах Березовка и Верх-Иньва и в поселке Суксун.