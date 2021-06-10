«Маленькое сердечко сильной Ирины остановилось». Не стало семилетней девочки из Перми с самым редким лейкозом

У Ирины был один из самых редких лейкозов. Фото: фонд «Берегиня».

- Маленькое сердечко сильной Ирины остановилось. У девочки развилась сильная пневмония, которая не оставила шансов на излечение, - рассказали в пермском благотворительном фонде «Берегиня», специалисты которого курировали семью Ирины Насибулиной из Перми.

«Комсомолка» написала об этой девочке в конце января. Ровно год назад, в январе 2020-го Ирине поставили страшный диагноз: ювенильный миеломоноцитарный лейкоз или рак крови. Это один из самых редких лейкозов, он составляет приблизительно 1-2% всех случаев заболевания лейкозом в детском возрасте.

Девочке нашли донора и уже планировали спасительную операцию по пересадке костного мозга в клинике Санкт-Петербурга. Именно тогда откликнулись вы, читатели «Комсомолки», чтобы помочь оплатить обследование, проезд донора и забор необходимого количества клеток. Но в феврале приезд донора был отложен и сама операция по пересадке костного мозга перенесена на март.

А в марте ее и вовсе пришлось перенести на более поздние сроки из-за того, что у девочки начался рост бластных клеток. Но до 9 июня Ирина продолжала лечение в Пермском детском онкоцентре.

Редакция «Комсомольской правды» приносит искренние соболезнования родным и близким девочки.

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