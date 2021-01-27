«До операции чуть больше недели». Для семилетней девочки из Перми с самым редким лейкозом нашелся донор

У Ирины - один из самых редких лейкозов. Фото: фонд «Берегиня».

На 8 февраля у семилетней Ирины Насибулиной из Перми назначена сложная операция – пересадка костного мозга. Пройдет она в Санкт-Петербургской клинике, и для подготовки к ней семье девочки нужна срочная помощь.

Проблемы со здоровьем у Ирины начались около года назад.

- В январе 2020-го у девочки взяли анализ крови из вены, результат оказался плохим, - рассказали в благотворительном фонде «Берегиня», специалисты которого курируют эту семью. - По показаниям маму с Ириной положили на обследование в пермский детский онкоцентр. Врачи не смогли сразу поставить точный диагноз, но по пункции обнаружили рост дефектных белых кровяных клеток. Пробыв в больнице пять месяцев, Ирину с мамой отправили на обследование в Москву.

И вот точный диагноз: ювенильный миеломоноцитарный лейкоз или рак крови. Это один из самых редких лейкозов, он составляет приблизительно 1-2% всех случаев заболевания лейкозом в детском возрасте.

В столице Ирина получала лечение и находилась под наблюдением врачей четыре месяца, специалисты порекомендовали ей сделать трансплантацию костного мозга.

Мама и папа девочки в качестве доноров не подошли, подходящего человека нашли в регистре доноров костного мозга. Поэтому после лечения в Москве, семья поехала в северную столицу проходить обследование перед операцией.

Сейчас Ирина находится дома в Перми и готовится к предстоящей поездке в Петербург на операцию. Чтобы процедура состоялась, семье нужна помощь, чтобы оплатить обследование, проезд донора и забор необходимого количества клеток. Это будет стоить 200 000 рублей и средства необходимо собрать как можно скорее.

- Наша дочка - настоящая артистка, - говорит мама Ирины. - Она и поет, и танцует, а в будущем мечтает ходить в театральный кружок и стать настоящей звездочкой!

Каждый, кого не оставила равнодушным история этой семьи, может помочь, перечислив любую посильную сумму. Сделать это можно здесь.