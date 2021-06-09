В АО «Транснефть – Прикамье» завершился конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»

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АО «Транснефть - Прикамье» подвело итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства среди работников «Лучший по профессии».

Представители Альметьевского, Ромашкинского, Казанского, Удмуртского и Пермского районных нефтепроводных управлений демонстрировали профессиональные навыки и уровень теоретической подготовки. Всего в 14 конкурсных номинациях соревновались 120 представителей рабочих профессий.

Цель мероприятия - определение профессионального уровня рабочих основных профессий, распространение передового опыта организации труда, стимулирование к дальнейшему повышению квалификации.

При выполнении практических и теоретических заданий участники конкурса показали высокий уровень знаний нормативов, технологических процессов, умение выполнять операции быстро и в точной последовательности, владение профессиональной терминологией.

Победители представят АО «Транснефть – Прикамье» в финале конкурса «Лучший по профессии» среди работников организаций системы «Транснефть», который состоится в августе на базе АО «Транснефть – Сибирь» в г. Тюмени.