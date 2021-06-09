На Петербургском экономическом форуме обсудили развитие объектов инфраструктуры в регионах

Фото: региональное отделение партии "Единая Россия"

В рамках Петербургского экономического форума состоялась инициированная «Единой Россией» сессия «Инфраструктурные проекты в регионах — драйвер роста». В обсуждении приняли участие главы регионов, в том числе губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Открывая стратегическую сессию партии, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что крупные инфраструктурные проекты должны стать локомотивами роста регионов.

- В ходе рабочих поездок в регионы я лично познакомился со многими проектами. Поэтому «Единая Россия» обратилась к президенту с просьбой поддержать их на федеральном уровне. Глава государства идею одобрил и в Послании предложил принципиально новый инструмент развития наших регионов, - сказал Андрей Турчак.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в ближайшие два года в регионе планируется повысить долю населенных пунктов, подключенных к газу.

- Это дешевое топливо, оно позволит развивать сельское хозяйство, предприятия. Но самое главное – это удобство для наших земляков, потому что мы понимаем, что такое наколоть дрова, затопить печь, а не просто нажать кнопку. Возможность пользоваться газом повышает уровень комфорта населения, что является нашей основной задачей, – подчеркнул глава Прикамья.

В планах правительства Пермского края - подать заявку на участие в программе инфраструктурных бюджетных кредитов сразу по нескольким проектам. В первую очередь это дорожные объекты. Например, очень важный проект для региона сейчас находится на завершающей стадии проектирования – реконструкция аварийно-опасного участка трассы Пермь-Березники - 46-58 км. Ещё один проект - строительства автомобильной дороги Кунья — Губаха. Стоимость этого проекта – более 15 млрд руб.

- Наше правительство уже готовит документы для участия в программе инфраструктурных бюджетных кредитов. Также у нас есть еще один масштабный проект – северный автомобильный обход. Помимо строительства дорог, есть проект по строительству очистных сооружений в Ильинском районе. Губернатор Дмитрий Махонин дал поручение, чтобы мы включили этот объект в федеральное финансирование, что и было сделано, - рассказал председатель комитета по инфраструктуре Законодательного собрания Пермского края Виктор Плюснин.