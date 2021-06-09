После гибели троих детей и мужчины в Пермском крае следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело

Пожар в доме начался ночью, когда все спали. Фото: кадр видео МЧС России.

На пожаре в поселке Юго-Камский в ночь на 7 июня в многоквартирном доме погибли трое детей и их дедушка. Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело, в халатности подозревают чиновников местной администрации.

Дом, в котором жили люди раньше был детским садом. Часть помещений многоквартирного жилого дома находилась в собственности администрации Юго-Камского сельского поселения, на должностных лиц которой федеральным законодательством и уставом возложены обязанности по содержанию муниципального имущества.

Квартиры были переданы людям по договорам социального найма. Сотрудники администрации надлежащим образом не исполняли обязанности, помещение дощаного пристроя жильцами дома использовалось не по назначению, с нарушениями требований пожарной безопасности, что привело к трагедии.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц», - сообщает СКР по Пермскому краю. - Расследование продолжается.

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