На пермском стадионе «Звезда» вновь перекрасили трибуны

Фото: vk.com/fan_division

Левую часть восточной трибуны пермского стадиона «Звезда» вновь перекрасили. Слово «Звезда» заменено на «Амкар».

Косметическое изменение стадиона можно увидеть на фотографиях очевидцев в соцсетях.

Напомним, надпись «Амкар» с левой части восточной трибуны была убрана летом 2018 года, вскоре после ликвидации пермского ФК «Амкар».

20 мая 2021 года ФК «Амкар Пермь» получил лицензию на выступление в ПФЛ в будущем сезоне и вернул себе профессиональный статус.

Сегодняшним утром возрожденный клуб анонсировал ближайшие мероприятия — встречу с болельщиками, бизнес-партнерами, а также предсезонную пресс-конференцию.