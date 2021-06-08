«Амкар Пермь» анонсировал встречу с болельщиками

Фото: ФК «АМКАР» Пермь/ВКонтакте

ФК «Амкар Пермь» анонсировал грядущую встречу с болельщиками клуба, которая состоится 22 июня (0+).

«Футбол в первую очередь для вас. Поговорим, обменяемся ожиданиями и мнениями», — сообщается в клубных соцсетях.

Также пресс-служба «красно-черных» сообщила о датах еще двух мероприятий.

16 июня состоится пресс-конференция, посвященная стратегии развития клуба. Будет представлен фирменный стиль команды, игровая форма и эмблема.

А 24 июня пройдёт встреча с предпринимателями в рамках взаимодействия клуба с бизнес-сообществом.

Напомним, «Амкар» вернулся в профессиональный футбол 20 мая, когда клуб получил лицензию на выступление в ПФЛ в будущем сезоне-2021/2022. Летом клуб начнет формировать основной состав и тренерский штаб.