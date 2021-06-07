«Я должна была ехать с ним». В ДТП с лесовозом в Пермском крае погиб водитель «ГАЗели»

Фото: ЧП ДТП Пермь/ВКонтакте

В ДТП с лесовозом в Прикамье погиб водитель «ГАЗели». В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что авария произошла в субботу, 5 июня, в 05.50.

- Со стороны поселка Мысы в сторону Ласьвы ехал автомобиль «ГАЗель», по предварительной информации, водитель превысил скорость, не учел погодные условия и врезался в стоящий прицеп тягача. Водителя госпиталтзировали, но вскоре от полученных травм он скончался, - сообщили в пресс-службе главка МВД.

Супруга погибшего мужчины Светлана до сих пор не верит в произошедшее и не может понять, как произошла авария.

- У него было 20 лет водительского стажа, 10 из которых он проработал дальнбойщиком, и за все эти годы он ни разу не попадал в аварии, - рассказывает Светлана. - Нам сообщили, что была еще третья машина, которая скрылась с места аварии, теперь мы ищем свидетелей и водителей, у которых осталась запись с видеорегистраторов.

Светлана рассказала, что в то роковое утро должна была ехать вместе с супругом, но в последний момент муж ее отговорил.

- Может, ты дома останешься, отдохнешь? Я быстро управлюсь и вернусь, - сказал на последок муж Светланы.

По словам Светланы, до дома ее мужу оставалось буквально три минуты езды. Теперь женщина будет одна воспитывать их 9-летнюю дочь. Светлана рассказала, что ее супруг был веселым, улыбчивым, добрым человеком. Никогда не унывал и безумно любил дочь.

Светлана просит всех, кто проезжал в субботу, 5 июня, в 5.50 на 3 километре автодороги Мысы-Ласьва, связаться с ней в социальных сетях.

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