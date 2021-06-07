В Перми будут строить Восточное кладбище

На Северном кладбище в Перми больше нет места для захоронений. Фото: архив "КП"

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел Прямой эфир на своей странице Вконтакте с пермяками. Пользователи задали ему более 2300 вопросов, немалая часть которых касалась строительства Восточного кладбища.

- Это, наверное, самый часто задаваемый вопрос непростой вопрос, - сказал Дмитрий Махонин. - По строительству Восточного кладбища пишут много людей, и они обеспокоены этой ситуацией. Я попробую ответить следующим образом: мы понимаем, что у нас действительно есть необходимость нового кладбища и никуда нам от этого не деться. Где бы оно не располагалась, оно так или иначе будет вызывать опасения у людей, которые проживают рядом. Согласно Генеральному плану именно на этом земельном участке всегда предусматривалось размещение кладбища, других пока просто нет и не предвидится. Но мы должны четко понимать, что поначалу будут проведены все исследования и получены все разрешения Роспотребнадзора на его эксплуатацию.

В проект будет заложено создание санитарно-защитной зоны, чтобы новое Восточное кладбище безопасно функционировало и сейчас этот вопрос изучается.

- Я обещаю, что в этом вопросе мы будем максимально прозрачны, готовы максимально предоставить информацию и задействовать жителей, которые проживают в непосредственной близости от этого места, - добавил Дмитрий Махонин. - Мы будем еще и еще раз советоваться с жителями, но повторюсь что миллионному городу без нового кладбища не обойтись.

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