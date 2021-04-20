На Северном кладбище в Перми больше нет места для захоронений

В Перми закрывается одно из самых крупных кладбищ в стране – Северное. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми закрывается одно из самых крупных кладбищ в стране – Северное. Его площадь 25 гектаров и сейчас оно переполнено. Власти города сообщают, что с 12 мая оно будет работать только для подзахоронений к могиле или в могилу ранее умершего родственника.

«Для подзахоронения в уже существующую могилу должно пройти не менее 20 лет. Если позволяет площадь, возможно подзахоронение рядом с уже существующей могилой. Его можно проводить в любое время. Также здесь доступны новые урновые захоронения», - рассказали в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми.

Сейчас в городе есть три действующих кладбища – Головановское площадью 2 га, Заозерское – 30,2 га, Банная гора (новое) – 38,1 га. Для подзахоронений открыто еще 6 кладбищ: Окуловское, Закамское, Верхне-Курьинское, Кислотные дачи, Южное и Ново-Лядовское.

Власти города готовят документацию для открытия нового кладбища - Восточное. Оно расположено по улице Сылвенский тракт, 15 в Мотовилихинском районе города.