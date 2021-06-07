Даже тут не дали «уединиться»: пермяк позвонил спасателям, увидев на Каме дрейфующую лодку

В лодке на Каме дрейфовали двое. Фото: Анна Маркова

В Перми живут бдительные и ответственные люди. Доказательство этому – ситуация, произошедшая вчера в акватории Камы.

Около 18 часом житель Кировского района наблюдал из окна, что на середине реки дрейфует деревянная лодка без людей. Он переживал, что могло произойти происшествие, поэтому в лодке никого нет, и позвонил спасателям.

Группа выехала в район улицы Кировоградской. Лодка была обнаружена, но вовсе не пустая, в ней находились два гребца и в помощи они не нуждались. Поэтому спасатели мирно удалились.

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