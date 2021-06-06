В Перми скончалась женщина, выпавшая с высотки

Женщина скончалась до приезда "скорой". Фото: Анна Маркова

В Перми 5 июня произошел трагический случай в 9-этажном доме по улице Щербакова, 43. Из окна на четвертом этаже выпала 47-летняя женщина, это случилось около 17.00.

На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, однако помочь ей они не смогли, женщина скончалась до их прибытия. В обстоятельствах произошедшего будет разбираться полиция.

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