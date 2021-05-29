Прохожие увидели в центре Перми девушку на карнизе балкона 4 этажа

Та самая пятиэтажка. Фото: Яндекс карты.

Горожане, проходившие 28 мая поздно вечером мимо дома на улице Краснова, 24, увидели молодую девушку, которая сидела на карнизе балкона на четвертом этаже. Они тут же стали звонить по тревожному номеру.

Когда спасатели приехали к пятиэтажке, девушка все также сидела на том же месте. Они стали уговаривать ее сойти вниз. В конце концов, она согласилась.

Как сообщили спасатели, девушка была в нетрезвом состоянии.

Ранее мы писали, что в Перми из окна на втором этаже выпал 37-летний пермяк. С травмами на скрой помощи его увезли в больницу.