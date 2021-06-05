В Перми осудят мать, которая оставила новорожденного ребенка в подъезде под лестницей

- Фото: архив "КП"

В Перми осудят нерадивую мать, которая бросила в подъезде своего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Дознаватели Индустриального района закончили расследовать уголовное дело в отношении 23-летней жительницы Верещагино. Днем 31 января нерадивая 23-летняя мать оставила своего ребенка на бетонном полу первого этажа подъезда дома на улице Баумана. Младенцу было всего несколько дней отроду.

Малыша заметила жительница дома, она вызвала полицию и "скорую". Вскоре молодую мать разыскали, завели уголовное дело и оставили под подпиской о невыезде. А бабушка малыша начала оформлять временную опеку.

- С места преступления девушка скрылась, при этом осознавая, что тем самым поставила своего новорожденного в опасное для жизни и здоровья состояние. Расследование уголовного дела закончено, материалы направлены в суд - сообщили в МВД.

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