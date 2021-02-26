В Перми 23-летняя мать оставила новорожденного под лестницей

Новорожденного мальчика оставили в доме на улице Баумана. Фото: Василий Вахрин

В Перми в подъезде дома на улице Баумана жительница дома услышала в подъезде плач ребенка. Она вышла на лестницу и увидела младенца на первом этаже под лестницей. Она вызвала полицию и медиков. Бригада скорой медицинской помощи осмотрела малыша, состояние оценили как удовлетворительное. Мальчика госпитализировали в больницу. Полицейские начали искать мать ребенка. Женщину вычислили, ей оказалась 23-летняя жительница Верещагинского района.

Мальчик был одет по погоде - в теплую одежду, на мнем были комбинезон и шапочка.

- Сотрудники полиции установили личность матери новорожденного, - сообщает ГУВД по Пермскому краю. - Возбуждено уголовное дело ст. 125 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оставление в опасности». - Ей избрана мера пресечения в виде о подписке о невыезде и надлежащем поведении.

В Министерстве социального развития Пермского края "КП" сообщили, что сейчас малыш находится в медицинском учреждении. Органы опеки работают с мамой и бабушкой мальчика, бабушка оформляет временную опеку. Ситуация находится на контроле социальных служб. Полиция проводит проверку.