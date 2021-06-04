Ушла на работу и исчезла: в Пермском крае пропала 37-летняя женщина

Ольга Лисина. Фото: поисковой отряд "Регион 59"/ВКонтакте

Волонтеры поискового отряда "Регион 59" объявили в розыск 37-летнюю жительницу Кунгурского района Ольгу Лисину.

Утром 28 мая Ольга вышла из дома в поселке Голдыревский и отправилась на работу, однако там она не появилась и уже несколько дней не выходит на связь. Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ольги, сообщать по телефонам: 8-922-338-34-13 или 102.

Приметы

Рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза. Была одета в синие джинсы, салатового цвета куртку, серебристые ботинки.

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