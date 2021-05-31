Новые случаи коронавируса подтвердились у жителей 18 муниципалитетов Пермского края

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Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 18 муниципальных образованиях Пермского края.

Как сообщают в пресс-службе правительства региона, больше всего жителей с коронавирусом традиционно выявлено в Перми – 55 человек. На втором месте – Чусовской городской округ, где COVID-19 подтвердился у 8 человек. На третьем месте Пермский район, в котором обнаружено 6 инфицированных.

Еще 5 жителей с COVID-19 выявлено в Чайковском. По 4 заболевших - в Краснокамске и Кишертском муниципальном округе и По 2 человека с коронавирусом обнаружено в Ординском муниципальном округе, Лысьве и Чердыни.По одному заболевшему зафиксировано в девяти территориях Пермского края. Это Губаха, ЗАТО Звездный, Кунгур, Карагайский и Кудымкарский муниципальные округа, а также Добрянский, Нытвенский, Октябрьский и Соликамский городские округа.

Всего в Пермском крае с начала пандемии и на 31 мая выявлено 57 468 жителей с коронавирусной инфекцией.

Кстати, в Перми продолжают работать мобильные пункты, где можно без предварительной записи сделать прививку против коронавирусной инфекции. Список адресов смотрите в нашем материал