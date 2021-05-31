Где можно привиться от коронавируса в Перми: адреса мобильных пунктов

Все препараты, которыми прививают от COVID-19, двухкомпонентные Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми продолжают работать мобильные пункты, где можно без предварительной записи сделать прививку против коронавирусной инфекции. Перед этим нужно заполнить анкету и указать, какие заболевания были перенесены. Затем - медосмотр, измерение давления и сатурации.

Как сообщили в краевом Минздраве, в каждом мобильном пункте пациентам выдают памятки, как надо позаботиться о себе в первые дни после прививки.

Все препараты, которыми прививают от COVID-19, двухкомпонентные. Чтобы сделать вторую прививку, тем, кому ввели «Спутник V» или «ЭпиВакКорону», нужно прийти через 21 день к тому же месту, где ему вводили первый компонент, выбравшим «КовиВак» - через 14 дней.

На этой неделе работают 7 пунктов: Торговый центр «Карусель» (1-й этаж), шоссе Космонавтов, 59. До 4 июня с 14.00 до 19.00,5 и 6 июня с 10.00 до 14.00.

1. Торговый центр «КИТ», ул. Крупской, 79а (автобус находится возле торгового центра). 1 июня с 10.00 до 16.00.

2. Торговый центр «Горный хрусталь», ул. Уральская, 85 (автобус около торгового центра). 3 июня с 10.00 до 16.00.

3. МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9 (1-й этаж). 1 и 3 июня с 13.00 до 18.00.

4. ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (1-я очередь, 1-й этаж). 3 и 4 июня с 16.00 до 20.00,5 июня с 14.00 до 18.00.

5. Микрорайон Водозабор (автобус на конечной остановке автобуса №48 «Чусовской водозабор»). 3 июня с 9.30 до 12.30.

6. В дачном поселке Алешихе (автобус на мини-рынке). 4 июня с 10.00 до 13.00.

7. С начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты более 235 тысяч человек, 180 тысяч полностью завершили курс иммунизации.