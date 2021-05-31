Новую школу в Перми сдадут уже в этом году

Новый корпус на 1100 мест строится на улице Юнг Прикамья. Фото: Виталий КОКШАРОВ

Летом 2020 года в Кировском районе Перми началось возведение здания новой школы. Новый корпус на 1100 мест на улице Юнг Прикамья в микрорайоне Судозавод строится в рамках нацпроекта «Образование».

Сейчас завершено устройство каркаса здания. Ведутся работы по кирпичной кладке внутренних стен и перегородок, монтаж окон. Подрядчик ООО «ЖБК-Строй» приступил к отделке. В ближайшее время планируется начать благоустройство, ведутся работы по устройству наружных сетей

На стройплощадке побывал глава Перми Алексей Дёмкин.

- Новые школы, которые строятся сейчас в Перми, обеспечивают совершенно другой уровень образования: более современный и технологичный, - от метил Алексей Дёмкин. - По-хорошему завидую тем детям, которые будут учиться в таких огромных классах, заниматься в больших спортивных залах. В этом году мы также сдадим второй корпус школы №93. В следующем году планируем закончить строительство корпуса гимназии №17.

В новом трехэтажном здании на Юнг Прикамья предусмотрены отдельный блок для начального звена, актовый зал на 460 посадочных мест, 3 спортивных зала, библиотека, специализированные лаборатории.

Новая школа позволит решить проблему нехватки мест и переполненности классов в школах микрорайона Судозавод. По контракту завершить строительство подрядчик должен в 2022 году, но строители опережают график на два месяца и планируют сдать объект досрочно – уже в конце 2021 года.