В Прикамье выявили нарушения в летних детских загородных лагерях

Фото: архив "КП".

Множество нарушений было обнаружено при проверке двух детских загородных лагерей, расположенных в Дзержинском районе Перми – «Сосновый бор» и «Звездный».

В них запланировали оздоровить 4 тысячи детей, но должную безопасность для детворы не обеспечили.

- Ограждения территорий в этих лагерях оказалось поврежденным, на посту охраны не было тревожных кнопок, лестницы и площадки на них, а также эвакуационные выходы загромождены и отделаны горючими материалами, нарушена противопожарная безопасность и в жилых корпусах, - перечислили выявленные нарушения в краевой прокуратуре. - Руководители лагерей должны устранить все нарушения до начала сезона летнего отдыха, устранение нарушений будет проконтролировано.

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