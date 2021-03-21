Детский лагерь в Перми 2021: как оформить путевку и получить компенсацию:

В этом году к открытию готовится 1 220 детских лагерей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Детские лагеря в 2021 году в Перми заработают в полную силу. Коронавирус сильно сократил прошлую оздоровительную кампанию, она была значительно сокращена. Не все лагеря смогли подстроиться под новые условия работы и требования Роспотребнадзора, но в этом году отдых детей в лагерях начнется даже раньше, чем обычно. 5 лагерей планируют принять детей уже в весенние каникулы, а летние смены начнутся уже в конце мая.

В лагерях должны отдохнуть 280 тысяч детей

В этом году к открытию готовится 1 220 детских лагерей. Отдохнуть в них должны не менее 280 тысяч ребят Пермского края из них: 52 загородных, 957 с дневным пребыванием детей, также профильные и палаточные.

- На детский отдых из краевого и местных бюджетов в этом году выделено более 800 млн рублей, об этом рассказал министр социального развития Пермского края Павел Фокин. - Это на 18 млн рублей больше, чем в прошлом году. Размер государственной поддержки увеличился на 4%.

В лагерях Пермского края в этом году должны отдохнуть 280 тысяч детей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Меры безопасности

Сейчас в лагерях готовятся к приему детей – делают ремонт, обновляют оборудование и закупают инвентарь. Все дополнительные меры безопасности будут действовать. До начала работы весь персонал сдаст тест на антитела, остается вахтовый метод работы сотрудников, заезд детей проводится в один день по графику, усилен медицинский контроль за детьми и сотрудниками.

Как получить сертификат в детский лагерь

Для того чтобы получить сертификат, родителям нужно обратиться в органы местного самоуправления, написать заявление и представить необходимые документы.

Что такое сертификат:

- Именной документ, дает право частично или полностью оплатить путевку в детский лагерь за счет бюджетных средств.

- Сертификат не подлежит обналичиванию. Сертификатом может воспользоваться только тот ребенок, который указан в сертификате.

- Выдается единовременно и один раз в год.

Сертификат может быть использован только в лагерях, которые находятся на территории Пермского края, включены в реестр поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления.

Кто может воспользоваться:

Родители (законные представители) детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), проживающие в Пермском крае.

Куда можно использовать сертификат:

- Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей (21 день)

- Санаторно-оздоровительный детский лагерь (24 дня)

- Специализированный (профильный) лагерь (14 дней)

Лагеря должны находится на территории Пермского края и включены в краевой реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

Размер компенсации:

Размер сертификата определяется в зависимости от социального статуса семьи или размера дохода.

В 2021 году компенсация в детские лагеря:

- Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей (21 день) - 21 352,80 руб.

- Детский оздоровительный лагерь санаторного типа (24 дня) - 29 326,56 руб.

- Детский специализированный (профильный) лагерь (14 дней) - 15 658,72 руб.

Использовать сертификат нужно в течении 15 календарных дней с момента выдачи (указан на бланке сертификата).

Документы для получения:

1. Заявление по форме;

2. Копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (если ребенку уже 14 лет);

3. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (страницы паспорта: личность, место жительства, семейное положение, дети);

4. Копия документа, регистрации по месту жительства ребенка, указанного в заявлении;

5. Документы, определяющие размер компенсации в соответствии с имеющимся социально-экономическим статусом семьи или в зависимости от уровня дохода семьи.

Фото: презентация Минсоц Пермского края.

Детский лагерь в Перми 2021: как оформить путевку и получить компенсацию:

- Определиться с формой оздоровления и отдыха ребенка (сертификат может быть выдан только по одной из форм: загородный лагерь отдыха и оздоровления детей или санаторно-оздоровительный детский лагерь)

- Подготовить пакет документов для получения сертификата, который зависит от социального статуса семьи или среднедушевого дохода семьи

- Обратиться в пункт выдачи сертификатов

- Купить путевку в лагерь для ребенка и отдать сертификат представителю лагеря.

Когда начнется выдача сертификатов

В Перми выдача сертификатов на отдых и оздоровление детей начнется уже с 5 апреля – раньше, чем в прошлом году. Будут работать 19 пунктов во всех районах города. Адреса и режим работы пунктов в ближайшее время будут размещены на сайте Министерства соцразвития и администрации Перми.

До 1 мая планируется завершить работу по приему документов через многофункциональные центры, а со второго полугодия для родителей появится возможность подачи документов через портал Госуслуг.

ВАЖНО

Региональные реестры можно найти на сайте Министерства социального развития Пермского края в разделе «Отдых и оздоровление детей».

Работает сайт «Пермские каникулы», на котором можно посмотреть методические разработки для специалистов, полезные советы для родителей, календарь событий в загородных лагерях.

Продолжает работу и ресурс «Навигатор детских лагерей», здесь родители с детьми могут познакомиться с услугами и инфраструктурой лагерей края, отзывами о них, выбрать путевку, забронировать и оплатить ее. Весь необходимый пакет документов для поездки ребенка в лагерь придет на электронную почту, его можно распечатать и привезти в лагерь в день заезда.

Если у вас есть вопросы по летнему отдыху детей, можно позвонить по телефону горячей линии: 8-902-47-222-14 ежедневно в будни с 9.00 до 21.00. Можно также оставить сообщение в мессенджерах Viber или WhatsApp.

Для жителей Перми:

Сайт Администрации города Перми - оздоровление и отдых детей города Перми.

Телефон Департамента социальной политики администрации города Перми: 8(342) 236-12-14, 212-88-86, 236-15-54.