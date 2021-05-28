В Перми из окна выпал 37-летний житель пятиэтажки

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Из окна второго этажа пятиэтажного дома на улице Танкистов, 10 выпал 37-летний пермяк. Об этом сообщили городские спасатели.

По их сообщению, пострадавшего увезли на «скорой» в городскую медсанчасть №9.

Ранее мы писали, что из окна пятого этажа пермской девятиэтажки выпала 16-летняя девушка. Это случилось 2 мая в микрорайоне Парковый на улице Желябова, 17. Пострадавшую спасло то, что она упала на газон перед домом. Спасателям пришлось взламывать калитку забора, которым он был огорожен, чтобы перенести ее к машине скорой помощи. Травмированную девушку увезли в больницу.