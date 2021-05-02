В Перми из окна пятого этажа выпала 16-летняя девочка

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Трагедия случилась в микрорайоне Парковый в Перми ранним утром. На тревожные телефоны позвонили очевидцы и сообщили, что из окна 5 этажа девятиэтажки на улице Желябова, 17 выпала девушка и лежит на траве.

Когда на место ЧП подоспели врачи скорой помощи и спасатели, они увидели, что пострадавшая лежит на газоне за высоким забором, которым огорожен весь дом. Поэтому сначала пришлось вскрыть калитку.

К счастью, выяснилось, что упавшая 16-летняя девочка была жива. Ее перенесли на носилках в машину «скорой» и увезли в реанимацию.