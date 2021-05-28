Пермский край будет внедрять цифровые технологии в партнерстве со Сбербанком

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Соглашение о сотрудничестве сроком на 5 лет заключили Правительство Пермского края и Сбербанк. Соглашение предполагает совместную работу по внедрению в Прикамье новых цифровых технологий в рамках национального проекта «Цифровая экономика». В его рамках планируется совместная деятельность сотрудничать в разработке и реализации образовательных программ, во внедрении в Прикамье интеллектуальных дорожной и транспортной систем, в создании новых конструкторских разработок и технологий.

- Заключение долгосрочного соглашения с одним из лидеров рынка цифровых технологий в стране открывает новые возможности для региона, - отметил Дмитрий Махонин. - Именно поэтому соглашение касается развития цифровизации – внедрения и развития в Пермском крае новых продуктов и автоматизированных систем в разных сферах нашей жизни. В том числе рассматриваем возможность использования цифровой платформы Сбера для размещения наших сервисов и в сфере образования, и в сфере развития городской среды. И это, на мой взгляд, главное, потому что от качественной цифровизации процессов зависит комфорт людей.

В частности, в Прикамье будет внедрен сервис СберТройка, который позволит при высокой загрузке транспорта направлять на маршруты дополнительные автобусы и снижать число рейсов там, где нет пассажиров.