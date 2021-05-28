Не было части ограждения: подробности гибели 13-летнего мальчика на перегоне перегона Пермь-2 – Бахаревка

14 апреля, на железнодорожном перегоне между станциями Пермь-2 и Бахаревка грузовой поезд сбил 13-летнего мальчика. Фото: архив "КП"

14 апреля, на железнодорожном перегоне между станциями Пермь-2 и Бахаревка грузовой поезд сбил 13-летнего мальчика, который переходил железнодорожные пути. Ребенок погиб.

Пермская транспортная прокуратура провела проверку и установила, что на месте гибели мальчика установлено ограждение, которое частично демонтировано. Через него мальчик прошел на железнодорожные пути в неустановленном месте.

Прокурор внес начальнику Пермской дистанции пути представление, а на дорожного мастера Пермской дистанции пути возбуждено дело об административном правонарушении по факту совершения действий, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте.

- Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, за устранением нарушений установлен контроль, - сообщает Пермская транспортная прокуратура.