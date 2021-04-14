В Перми поезд насмерть сбил ребенка

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 14 апреля, на железнодорожном перегоне между станциями Пермь-2 и Бахаревка грузовой поезд сбил подростка, который переходил железнодорожные пути. Травма оказалась смертельной.

В 16.57 на 1439 километре перегона Пермь-2 – Бахаревка Свердловской железной дороги грузовой поезд смертельно травмировал подростка, переходящий железнодорожные пути, - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. - Несмотря на применение экстренного торможения, наезд предотвратить не удалось. От полученных травм ребенок скончался.

По факту смертельного ЧП Уральская транспортная прокуратура организовала проверку. Проверять будут, не было ли нарушено законодательство о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.