В Прикамье депутаты отклонили краевой закон «О детях войны», предложенный «справедливороссами»

Люди уже выходят с плакатами протеста. Фото: партия "Справедливая Россия - За правду".

Мы уже писали о том, что депутаты Заксобрания от партии «Справедливая Россия» вышли с инициативой в региональный парламент, предложив оказать социальную поддержку тем жителям Пермского края, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.

В трех десятках регионов страны подобные законы уже приняли, но в Пермском крае законопроект «О детях войны», инициированный «справедливороссами» раз за разом отклоняют. Так случилось и на последнем пленарном заседании Законодательного собрания – проект закона опять не набирал достаточного количества голосов из-за позиции депутатов «Единой России», которая имеет большинство мандатов. Пожилые люди теперь выходят на улицы с плакатами протеста.

– Это достойно сожаления: такой закон «О детях войны» уже действует более чем в 30 регионах страны, – говорит автор законодательной инициативы, депутат Законодательного собрания от партии «Справедливая Россия» Аркадий Непряхин. – Причем, в том числе, и в совсем небогатых, например, в Пензенской, Белгородской, Псковской областях. В бюджете Прикамья наверняка можно было изыскать деньги для соцподдержки этой категории граждан и признать их статус «детей войны». На долю этих людей выпали тяжелые испытания, многим пришлось работать наравне со взрослыми на заводах, фабриках, на полях и фермах. Детей войны в Пермском крае становится все меньше, за пять лет количество людей, так и не дождавшихся заслуженных ими льгот, уменьшилось в Прикамье почти на 68 тысяч человек.

– Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» считает своим долгом добиться от органов власти признания статуса «детей войны», – пояснила член Центрального Совета, Председатель Совета регионального отделения Партии Вероника Куликова. -К сожалению, Законодательное Собрание края, в котором большинство депутатов представляют «Единую Россию», сегодня вновь отклонило соответствующий законопроект. Тем не менее, мы продолжим добиваться действенной, системной помощи «детям войны» и «детям-сиротам войны» в Пермском крае. Представители партии «Справедливая Россия» в Пермском крае постоянно выходят с различными важными социальными инициативами. Так, депутаты Пермской городской думы поддержали предложение руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Вероники Куликовой предоставить многодетным семьям право на два часа бесплатной парковки, и с 1 июня такая льгота будет действовать в столице Прикамья.

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