В Прикамье предлагают принять краевой закон «О детях войны»

Фотография 12-летнего пермского фрезеровщика Вали Кусакина в годы войны обошла многие газеты. Фото: Музей «Пермских моторов».

Депутаты Законодательного Собрания от партии «Справедливая Россия» оказать социальную поддержку жителям Пермского края, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.

Федерального закона о статусе «детей войны» и мерах поддержки для них пока нет, но 30 субъектов Российской Федерации воспользовались своим правом и приняли законы на региональном уровне. Стоит отметить, что в Законодательное Собрание Прикамья законопроект о «детях войны» продвигали несколько раз, но он не набирал достаточного количества голосов из-за позиции депутатов «Единой России», которая имеет большинство мандатов.

– Закон «О детях войны» уже принят и действует более чем в 30 регионах страны, – говорит автор законодательной инициативы, депутат ЗС от партии «Справедливая Россия» Аркадий Непряхин. – Причем, среди них есть совсем небогатые области: Пензенская, Белгородская, Псковская. Региональная поддержка у детей войны есть в соседней Удмуртии. Уверен, что в бюджете Прикамья можно изыскать деньги для социальной поддержки этой категории граждан. Не менее важно признать их статус «детей войны». Мы должны выразить этим людям свою благодарность. На их плечи выпало нелегкое бремя, эти люди смогли не только пережить войну, но и поднять из разрухи экономику, целые города в сложнейшей ситуации, когда большая часть мужского населения страны не вернулись с фронта или стали инвалидами.

Детей войны в Пермском крае становится все меньше. К примеру, когда в 2015 году в Законодательном собрании рассматривали этот законопроект, в крае насчитывалось 207 тысяч 419 человек, попадающих под соответствующую категорию. По сведениям на 2021 год их осталось 139 тысяч 651 человек. За пять лет количество людей, так и не дождавшихся заслуженных ими льгот, уменьшилось в Прикамье почти на 68 тысяч человек.

– Сегодня основной акцент делается на строительстве и ремонте мемориалов памяти. Но нельзя память о Великой Победе закатывать в бетон! – прокомментировала инициативу руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Вероника Куликова. - В первую очередь, надо поддержать поколение, на себе ощутившее ту страшную войну, сумевшее выжить и подарить будущее нашей стране. Партия «Справедливая Россия – За правду» считает своим долгом добиться от органов власти реальной, системной помощи «Детям войны».

Стоить отметить, что представителей партии «Справедливая Россия» в Пермском крае постоянно выступают с различными социальными инициативами. Накануне предложение руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Вероники Куликовой предоставить многодетным семьям возможность два часа бесплатно пользоваться платными парковками нашло поддержку в комитете по экономической политике Пермской городской Думы. Теперь многодетные семьи смогут 2 часа бесплатно пользоваться платными парковками.