Пермяков приглашают на съемки массовых сцен фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова»

Иван Семенов 1966 года - в роли Владимир Воробей. Фото: кадр из фильма.

Осталось меньше месяца до начала съемок фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова», которую будут снимать по книге Льва Давыдычева «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника». В качестве режиссера и генерального продюсера выступает актер Антон Богданов.

Съемки фильма стартуют 15 июня, а сейчас начинается набор на роли в групповые и массовые сцены фильма. На них приглашаются дети от 7 лет и взрослые. Для фильма нужны будут актеры массовых сцен и постоянные актеры.

Создателем фильма нужны:

Одноклассники Ивана, их возраст - 12 лет. Это постоянные роли, ребята должны быть в городе на период всей съемки и никуда не уезжать на каникулы.

Школьники разных возрастов, девочки и мальчики, начиная от первоклассников.

Ребята из различных творческих кружков, умеющие петь, танцевать.

Взрослые: мужчины, женщины, студенты, а так же родители учеников, которые будут в кадре.

Для того чтобы принять участие в кастинге, нужно отправить свои данные на электронный адрес: kastingams59@yandex.ru

В анкете укажите ФИО, возраст, рост, размеры одежды и обуви, контактный телефон, а также портретное фото и фото в полный рост. Если вы родитель, то указывайте параметры ребенка и свой контактный номер телефона.

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