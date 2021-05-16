На пляже КамГЭС в Перми молодой человек сломал позвоночник

Фото: chp_59/Instagram

В субботу, 15 мая, во время купания на пляже рядом с Камской ГЭС молодой человек сломал позвоночник. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

- Все произошло на наших глазах. Парень неудачно нырнул и ударился о дно реки. Хорошо, что рядом оказались неравнодушные люди и достали его из воды, - рассказала подписчица паблика chp_59.

Очевидцы добавляют, что пострадавшего увезли в больницу и прооперировали, сейчас он находится в реанимации.

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