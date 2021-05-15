«Это живой труп». В Перми волонтеры пытаются спасти собаку, которую хозяин довел до истощения

В Перми волонтеры спасают собаку, которая сильно истощена. Фото: волонтеры

В Перми волонтеры бьют тревогу, они больше недели пытаются спасти ротвейлера, которого хозяин довел до ужасного состояния.

- Помогите нам, это уже живой труп, а не собака, - говорит зоозащитник Оксана. – 6 мая мы увидели пост в социальной сети, о том, что собака в очень плохом состоянии, владелец держит ее на цепи. Она так слаба, что еле встает на лапы. От такого прекрасного пса остались кожа да кости.

Собака живет на улице возле дома по улице Левченко, 21. Волонтеры нашли хозяина, просили сначала отдать ее, потом даже деньги предлагали, но все бестолку.

- Когда мы приехали к нему, он начал нам угрожать и прогонял, говорил: «Моя собака, что хочу то и делаю», - рассказывает Оксана. – Мы неоднократно вызывали полицию, ждали их приезда 15 часов, но к нам никто так и не приехал. Собака находится в бедственном положении ее подкармливали неравнодушные местные жители, но долго она так не протянет, она больная, ей нужна помощь. Мы хотим изъять собаку, а хозяина должен быть привлечен к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

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