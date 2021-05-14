В Пермском крае хозяин привязал ротвейлера к дереву в лесу и оставил умирать

Ротвейлер был сильно истощен, он провел в лесу на цепи пять дней. Фото волонтеров.

В Краснокамске зоозащитники бьют тревогу, очередной нечеловеческий поступок случился с красавцем ротвейлером. Несколько дней назад владельцы собак прогуливались в лесном массиве со своими питомцами и заметили собаку. Когда подошли ближе, ахнули. Истощенное животное сидело на цепи, привязанной к дереву.

- Его намеренно там оставили, хозяин знал, что в этом месте гуляют «собачники» и привязал, в надежде, что пса заберут, - говорит зоозащитник Оксана. - Собака прекрасная, она великолепно надрессирована. Кобель обучен всем командам, адекватен, социализирован и здоров.

Зоозащитники вычислили владельца ротвейлера. Они пришли к нему домой и попросили написать отказную от собаки.

- Мужчина был немногословен, сказал, что собака его и подписал бумагу, - говорит Оксана. – Мы собираемся обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье «жестокое обращение с животными».

Волонтеры пристроили собаку на время, им нужна помощь в передержке. Ротвейлеру ищут нового хозяина. Если вы хотите взять к себе животное, позвоните по номеру +7 (963) 879-12-53 Оксана.