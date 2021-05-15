МЧС предупреждает жителей Пермского края о сильном ветре и аномальной жаре

В Пермском крае 16 мая МЧС предупреждает о сильных порывах ветра. Фото: Иван Макеев

В Пермском крае 16 мая МЧС предупреждает о сильных порывах ветра, они могут достигать 15-20 метров в секунду. Кроме этого ожидается аномально жаркая погода.

По сообщению синоптиков, местами на севере региона пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный 6–11 м/с, днем в отдельных районах порывы 15–20 м/с. Температура воздуха ночью 14–19º, по востоку до 9º, днем 29–34º.

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