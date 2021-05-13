Стало известно, как умер 29-летний пермяк Арнольд Ли

Арнольд Ли. Фото предоставлено супругой погибшего

- Его обнаружила уборщица в подъезде своего же дома, получается, шесть дней, что его искали, он там и был, нашли его на 11 этаже, - говорит друг погибшего.

Напомним, 29-летний Арнольд Ли ушел из дома в Мотовилихинском районе рано утром 6 мая. Обеспокоенная жена сообщала, что с собой мужчина не взял, ни документы, ни деньги, ни сотовый. Женщина обзвонила всех его друзей и знакомых, но Арнольд ни у кого не появлялся. Тогда она обратилась с заявлением в полицию и написала волонтерам.

Друг погибшего добавил, что Арнольд добровольно ушел из жизни.

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