«Куда же вы уходите такие молодые?» В Перми нашли погибшим 29-летнего молодого человека

Погибший молодой человек. Фото: ЧП Чусовой/ВКонтакте

В воскресенье, 9 мая, рядом с железной дорогой нашли погибшим 29-летнего Сергея. Как сообщили в Уральском Следственном управлении на транспорте, тело погибшего было обнаружено в 19.13 на 1416 км перегона Оверята — Курья.

- По данному факту Уральским Следственным управлением на транспорте проводится проверка. Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас устанавливает подвижной состав, совершивший наезд на мужчину, опрашиваются сотрудники и локомотивные бригады проходящего поезда. Назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти, также проводятся другие мероприятия по установлением обстоятельств произошедшего, - сообщили в следственном управлении.

Родственники и друзья Сергея гадают, что же все таки с ним произошло - несчастный случай или добровольный уход из жизни. Они рассказали, что к ж/д переезду молодой человек приехал на своем автомобиле. И многие склоняются ко второй версии. Но точную причину смерти установят следователи.

Сегодня родные и близкие простились с Сергеем, прощание проходило в Перми и Чусовом - родном городе погибшего. В комментариях к записи скорби, которую опубликовали родные погибшего, люди выражают соболезнования и сетуют на то, из жизни безвременно уходят совсем молодые люди.

«Куда же вы уходите такие молодые? Жить да жить еще вам!», «Тяжело, горе для всех близких. Скорблю в месте с вами» - писали знакомые погибшего молодого человека.

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