Рейс из Перми в Каир не вылетел в назначенную дату

В Перми 13 мая из аэропорта Большое Савино был запланирован вылет первого чартерного рейса в Египет. Фото: Василий Вахрин

В Перми 13 мая из аэропорта Большое Савино был запланирован вылет первого чартерного рейса в Египет (Каир). Рейс отложен на 16 мая, об этом «КП» сообщили в пресс-службе аэропорта. Причину, по которой самолет не вылетел в аэропорту не назвали.

«Коммерсант-Прикамье» сообщает, что причиной переноса могла стать малая загруженность самолета.

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