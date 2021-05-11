Летим? Летим! Куда могут пермяки отправиться в отпуск летом 2021 года

Крым ждет! Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода шепчет: «Пора в отпуск!» Где его смогут провести пермяки? К примеру, отправиться в путешествие. К лету увеличилось количество рейсов из пермского аэропорта. Можно слетать к теплому морю или провести отпускное время, изучая столичные достопримечательности.

В Москву

Полеты в столицу проходят несколько раз в день.

Самолеты авиакомпании «Победа» летают в московские аэропорты Шереметьево - два раза в день и Внуково- три раза в день. Билеты в одну сторону - от 2299 рублей. Рейсы до Шереметьево организуют также Nordwind Airlines (билеты от 2765 рублей) и «Аэрофлот» (билеты от 6765 рублей).

В аэропорт Домодедово ежедневно летают самолеты S7 Airlines. С конца мая до конца октября вылеты будут проходить дважды в день. Стоимость билетов начинается от 3948 рублей.

Раз в неделю, по четвергам, из Перми в Домодедово летают «Уральские авиалинии» (билеты от 2858 рублей). Авиакомпания Red Wings в конце мая запустит рейсы из Перми в Москву, в аэропорт Домодедово. До 10 июня полеты будут проходить шесть раз в неделю, кроме четверга, а потом - ежедневно.

К лету увеличилось количество рейсов из пермского аэропорта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Северную столицу

В Санкт-Петербург каждый день летает «Победа», билеты - от 4199 рублей. Также ежедневно - авиакомпания «Россия», билеты от 5310 рублей. Пять раз в неделю полеты в Северную столицу выполняет авиакомпания Smartavia.

На Черное море

Пять раз в неделю авиакомпания «Уральские авиалинии» совершает полеты в Симферополь. Билеты в одну сторону - от 8067 рублей. Также пять раз в неделю в Симферополь летают самолеты Nordwind Airlines, билеты - от 7502 рублей. Три раза в неделю - «Аэрофлот», билеты - от 7737 рублей. По четвергам и воскресеньям рейсы организует Red Wings,билеты - от 7285 рублей.

В Анапу можно улететь самолетами «Победы». Рейсы пять раз в неделю. Стоимость билетов - от 7199 рублей. Три раза в неделю летают лайнеры «России».билеты - от 13412 рублей.

В Сочи ежедневные полеты выполняет «Победа», билеты- от 7199 рублей. Четыре раза в неделю летает в Сочи авиакомпания «Россия», билеты от 6695 рублей. По понедельникам и четвергам - ROYAL Flight, билеты - от 6465 рублей.

В Калининград

Европа нам пока недоступна (за исключением Кипра, который хоть и находится в Азии, является членом Евросоюза, но о нем ниже). Но Калининград - это почти европейский город. Самолеты из Перми туда летают три раза в неделю. Рейсы авиакомпании Nordwind Airlines проходят по четвергам и воскресеньям, а Red Wings - по понедельникам. Стоимость билетов - от 6541 рубля.

На Кипр

Авиакомпания «Уральские авиалинии» совершает полеты в Ларнаку на Кипре по средам в 19.35. Время в пути 4 часа 45 минут. Билеты - от 15753 рубля.

«Победа» начала продавать билеты на регулярные рейсы по маршруту Пермь - Ларнака с 14 июня. Вылеты из Перми запланированы по понедельникам. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 9955 рублей. Но в расписании аэропорта этих рейсов пока нет.

В Армению

Авиакомпания «Уральские авиалинии» летает в столицу Армении.Реи сы в Ереван проходят по средам в 8.50. Время в пути 3 часа 25 минут. Обратный рейс из Еревана в Пермь в тот же день в 12.15. Билеты в одну сторону - от 6990 рублей.

Также полеты из Перми в Ереван по воскресеньям осуществляет авиакомпания Nordwind Airlines,билеты - от 6902 рублей.

В ОАЭ

В Шарджу - третий по площади и известности эмират ОАЭ - летают самолеты авиакомпании «Россия». Рейсы по пятницам.

А что же Турция?

В Турцию полеты официально закрыты до 1 июня.Но откроют ли рейсыпосле этого срока, пока неизвестно. Ограничения могут и продлить.

С 3 июня рейсы из Перми в Стамбул объявила авиакомпания Nordwind Airlines. Стоимость билетов в одну сторону - от 8710 рублей. Но, как сообщается на сайте авиакомпании, «граждане РФ к перелету не допускаются».

Не открыты пока и рейсы в Египет. Планируется, что в страну пирамид полеты начнутся в июне.