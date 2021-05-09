В Перми окончены поиски мужчины, который повез туристов на сплав и пропал

Фото: поисковой отряд имени Ирины Бухановой/ВКонтакте

Найден, жив, просьба снять репосты, всем спасибо за помощь, - написали волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой к записи о пропавшем 71-летнем Николае С.

Напомним, 71-летний Николай С. пропал 7 мая. В этот день мужчина на своем УАЗе повез туристов на сплав в сторону реки Вильвы и исчез. Все это время его искали волонтеры, полицейские и родственники.

К счастью, поиски мужчины закончились благополучно, где все это время пропадал Николай. не сообщатся.

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