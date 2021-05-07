В Перми нашли погибшим 31-летнего Бориса Морозова. Фото: Семейный архив.

В Перми обнаружили погибшим 31-летнего Бориса Морозова. Знакомые мужчины рассказали, что тело нашли в собственном автомобиле. Предварительно, мужчина отравился угарным газом. Носит ли смерть погибшего криминальный характер, пока неизвестно. Сейчас в причинах произошедшего разбираются следователи.

Напомним, Борис Морозов пропал утром 6 мая. Он уехал на своем автомобиле «Шкода Октавия» из дома в микрорайоне Кислотные дачи и пропал. Он не выходил на связь, телефон был включен. Жена Бориса рассказала «КП», что поводов для исчезновения мужчины не было. Раньше он никогда не пропадал. У Бориса остались две маленькие дочки.

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