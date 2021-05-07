В Перми пропал 31-летний мужчина на темно-зеленой «Шкода Октавия»

В Перми пропал 31-летний Борис Морозов. Фото: Семейный архив.

В Перми супруга 31-летнего Бориса Морозова больше суток разыскивает своего мужа. Юлия Морозова не находит себе места, и говорит, что мужчина раньше никогда не пропадал.

- 6 мая Борис уехал на Морион из дома в микрорайоне Кислотные дачи по объездной, - говорит Юлия Морозова. - По камере отследили его последнее местонахождение - в 10.50 по Восточному обходу, проехал отворот на Уинскую на автомобиле «Шкода Октавия» темно-зеленого цвета, госномер: Х 045 ОВ. Территориально предполагаем, что он в Костарево, Архиерейка, Грибоедовский. Дома не было никаких ссор, мы с двумя дочками очень ждем его. Телефон Бориса включен, гудки идут, трубку не берет. Геолокация была отключена на объездной. Никаких вестей нет. Звонила, куда только можно. В полицию заявление о пропаже подала.

Также родственника Бориса Морозова обратились за помощью в поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Если у вас есть информация о местонахождении мужчины, позвоните по телефонам: 204-49-04 или 102.