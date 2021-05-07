Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения остановочного комплекса на женщину в Перми

Остановочный павильон унесло ветром на тротуар, где шла женщина. Фото: СКР по Пермскому краю.

В Перми 1 мая сильные порывы ветра сорвали с места остановочный комплекс на остановке «ул. Вильвенская» по улице Мильчакова, 4. Металлическую конструкцию унесло на проходившую мимо 45-летнюю женщину. Она получила серьезные травмы. Очевидцы вызвали ей скорую помощь, медики отвезли пострадавшую в больницу.

Следственный отдел по Дзержинскому району Пермь провел проверку и возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

- Изъята интересующая следствие документация, проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленных на установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, сбор доказательств и установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Расследование уголовного дела продолжается.

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