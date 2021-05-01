Фоторепортаж: как Пермь пережила ураган 1 мая 2021 года

Разбушевавшийся ветер переворачивал остановки и сбивал с ног людей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 1 мая, в Перми бушевал ураган. Не на шутку разыгравшийся ветер переворачивал остановки, валили деревья, срывал крыши домов, вывески, сбивал с ног людей. Разбушевавшаяся стихия настигла фотографа "Комсомольской правды" прямо на улице, но наш сотрудник не просто устоял на ногах, а не забыл и о своих профессиональных обязанностях. Благодаря ему и получился этот фоторепортаж.

Кусок ветки протаранил лобовое стекло. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ул.Пушкина оказалась самой опасной для автотранспорта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пассажиры даже не сразу поняли, что на них рухнуло дерево. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за ДТП образовалась огромная пробка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть пассажиров пересела в другой автобус. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре со всех урн сорвало крышки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Передвигаться по города порой было опасно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прическу сегодня можно было не делать. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ветер буквально сдувал прохожих. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А это фото можно назвать безмятежность - дерево упало 5 минут назад. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Порывы ветра достигали такой силы, что опрокидывались остановочные павильоны. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Оказывается конструкцию можно поднять вчетвером. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Листы забора срывало как бумагу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тяжело пришлось не только автотранспорту. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО