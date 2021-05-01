Фоторепортаж: как Пермь пережила ураган 1 мая 2021 года

Разбушевавшийся ветер переворачивал остановки и сбивал с ног людей.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сегодня, 1 мая, в Перми бушевал ураган. Не на шутку разыгравшийся ветер переворачивал остановки, валили деревья, срывал крыши домов, вывески, сбивал с ног людей. Разбушевавшаяся стихия настигла фотографа "Комсомольской правды" прямо на улице, но наш сотрудник не просто устоял на ногах, а не забыл и о своих профессиональных обязанностях. Благодаря ему и получился этот фоторепортаж.
Кусок ветки протаранил лобовое стекло.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
ул.Пушкина оказалась самой опасной для автотранспорта.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Пассажиры даже не сразу поняли, что на них рухнуло дерево.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Из-за ДТП образовалась огромная пробка.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Часть пассажиров пересела в другой автобус.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В центре со всех урн сорвало крышки.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Передвигаться по города порой было опасно.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Прическу сегодня можно было не делать.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Ветер буквально сдувал прохожих.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
А это фото можно назвать безмятежность - дерево упало 5 минут назад.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Порывы ветра достигали такой силы, что опрокидывались остановочные павильоны.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Оказывается конструкцию можно поднять вчетвером.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Листы забора срывало как бумагу.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Тяжело пришлось не только автотранспорту.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Березниках ветром вырвало забор. Фото: группа ВК "ЧП Березники !"