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Происшествия1 мая 2021 18:29

Фоторепортаж: как Пермь пережила ураган 1 мая 2021 года

Порывы ветра достигали 25 метров в секунду
Авторы (2):
Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Борис МеркушевБорис Меркушев
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Разбушевавшийся ветер переворачивал остановки и сбивал с ног людей.

Разбушевавшийся ветер переворачивал остановки и сбивал с ног людей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 1 мая, в Перми бушевал ураган. Не на шутку разыгравшийся ветер переворачивал остановки, валили деревья, срывал крыши домов, вывески, сбивал с ног людей. Разбушевавшаяся стихия настигла фотографа "Комсомольской правды" прямо на улице, но наш сотрудник не просто устоял на ногах, а не забыл и о своих профессиональных обязанностях. Благодаря ему и получился этот фоторепортаж.

Кусок ветки протаранил лобовое стекло.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ул.Пушкина оказалась самой опасной для автотранспорта.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пассажиры даже не сразу поняли, что на них рухнуло дерево.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за ДТП образовалась огромная пробка.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть пассажиров пересела в другой автобус.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре со всех урн сорвало крышки.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Передвигаться по города порой было опасно.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прическу сегодня можно было не делать.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ветер буквально сдувал прохожих.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А это фото можно назвать безмятежность - дерево упало 5 минут назад.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Порывы ветра достигали такой силы, что опрокидывались остановочные павильоны.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Оказывается конструкцию можно поднять вчетвером.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Листы забора срывало как бумагу.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тяжело пришлось не только автотранспорту.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Березниках ветром вырвало забор. Фото: группа ВК "ЧП Березники !"

ЧПО РАЗНОМ