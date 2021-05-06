В Перми двое мужчин провалились под лед

- Фото: Василий Вахрин

В среду, 5 мая, в ЕДДС Перми поступило сообщение о том, что в сквере «Золотые пески» на улице Подлесной мужчина провалился под лед городского пруда. Пока спасатели ехали на место ЧП им поступило сообщение, что в воде уже два человека. Оказалось, что на помощь утопающему пошел его друг и тоже ушел под воду.

Когда сотрудники службы спасения приехали на адрес, мужчины самостоятельно выбрались из воды и сидели на берегу, оба были в состоянии алкогольного опьянения. Спасатели помогли им дойти до машины «скорой». 46-летнего пострадавшего увезли в городскую больницу №2, второго - 42-летнего мужчину - увезли в Краевую больницу «РЖД-Медицина».

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