В пермском аэропорту приземлился самолет Москва—Екатеринбург с трупом пассажира на борту

- Фото: архив "КП"

В среду, 5 мая, около 2.00 в пермском аэропорту «Большое Савино» совершил вынужденную посадку самолет сообщением Москва-Екатеринбург.

Как сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией, во время полета 72-летнему пассажиру стало плохо. Когда воздушное судно приземлилось, пассажир, к сожалению, уже скончался. Медикам скорой оставалось только констатировать его смерть, которая наступила из-за сердечного приступа.

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