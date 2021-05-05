В Пермском крае 17-летняя девушка организовала занятия проституцией для своих подруг

- Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

17-летняя жительница Чайковского предложила двум своим несовершеннолетним подругам заняться одной из древнейших профессий - проституцией. Сама девушка выступала в роли сутенера - искали клиентов в социальных сетях, за что получала процент со своих подруг.

- Приговором суда несовершеннолетней осужденной назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

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