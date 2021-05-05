Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 мая 2021 9:35

В Пермском крае 17-летняя девушка организовала занятия проституцией для своих подруг

Сама же она услуги не оказывала, а занималась поиском клиентов
Борис МеркушевБорис Меркушев
КомментироватьОставить комментарий
-

-

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

17-летняя жительница Чайковского предложила двум своим несовершеннолетним подругам заняться одной из древнейших профессий - проституцией. Сама девушка выступала в роли сутенера - искали клиентов в социальных сетях, за что получала процент со своих подруг.

- Приговором суда несовершеннолетней осужденной назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Откровения бывшего сутенера: «Папики много разговаривают, а студенты не теряют даром ни минуты»

Пермяк, который несколько лет занимался нелегальным бизнесом, рассказал, как приличные девочки становятся девицами с низкой социальной ответственностью (Подробнее...)