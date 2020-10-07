Откровения бывшего сутенера: «Папики много разговаривают, а студенты не теряют даром ни минуты»

Распрощавшись с нелегальным в России бизнесом, парень рассказал об изнанках профессии «18+» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После армии 20-летний пермяк по имени Максим устроился водителем для девушек с низкой социальной ответственностью. За несколько лет успел заработать не только денег, но и массу проблем. Распрощавшись с нелегальным в России бизнесом, парень рассказал об изнанках профессии «18+». Как порядочные девочки становятся девицами с низкой социальной ответственностью? Кто такие бей-бригады и сколько готовы платить мужчины за продажную любовь?

Собеседование

В 2012 году я вернулся из армии и не представлял, чем заняться дальше. В голове крутилось лишь одно: как и где заработать? Среди моих знакомых были люди, которые работали в этой нелегальной сфере, но на мой вопрос: «Как к вам попасть?» - отвечали: «Мест нет».

Я уже забыл об этом разговоре, как вдруг среди ночи звонит знакомый и говорит: «Приезжай в центр, трудоустраивать тебя будем». Приезжаю, сажусь в полностью тонированный автомобиль, внутри двое: водитель и «мама». Началось собеседование. Вопросы, к слову сказать, задавали самые обыкновенные: кто, откуда, чего хочешь достичь и прочее. В довершение обещали перезвонить. И перезвонили. Назначили новую встречу. В машине меня уже встретил «старший». Так начались мои трудовые будни.

От заката до рассвета

Смена начиналась в 21 вечера и заканчивалась в 8 утра. Сначала заезжал за «мамой», потом забирали девушек – обычно трех - четырех. «Мама» делала обзвон по баням и саунам и договаривалась о встречах. Моя задача заключалась в том, чтобы доставить девочек на место и ждать, когда они закончат. А потом везти на следующий вызов. К клиентам девочек заводила сама «мама».

Деньги, хорошие деньги

За первый месяц я заработал около 60-70 тысяч. Бывало, за ночь привозил в контору 500 рублей, бывало - 15 тысяч. Заработок зависел от количества девочек и от времени, проведенного с клиентом. За час я получал 500 рублей с каждой девочки. Работал на своей машине, причем мои работодатели ее мыли и заправляли.

Конспирация и «бей-бригада»

Работодатели попросили меня придумать себе псевдоним, что я и сделал. Девчонок и «мамок» я называл по именам. Потом выяснилось, что все в нашем «трудовом коллективе» пользовались псевдонимами. Их настоящих имен я так и не узнал, да и незачем было.

Если возникали какие-то проблемы, на помощь приходила «бей-бригада». Это четыре спортсмена, которые появлялись в мгновение ока, готовые махать руками и ногами. Парни «разруливали» любые конфликты, но таких ситуаций у меня были единицы.

Неожиданное повышение

Спустя два месяца «старший» позвал меня на разговор. Он был немногословен, протянул визитки и сказал: «Предлагаю всего раз, открывай свою контору, люди за тебя поручились». На размышление дал пять минут. Мне потребовалась одна.

Через несколько минут к дому подъехали три машины, полностью набитые девчонками. «Выбирай любых трех», - сказал «старший». Я выбрал самых симпатичных. Этих девочек мне дали на развитие.

Большие деньги

Все стало по-другому, если раньше я только крутил баранку и ни о чем не думал, сейчас мне самому нужно было искать клиентуру. С одной из девушек я заходил в гостиницы, сауны и представлял ее администраторам, банщикам. Что называется, показывал товар лицом. Говорил, что девочек у меня много и оставлял свой телефон. Банщики и администраторы, естественно, тоже получали деньги с каждого часа.

Сутенеры по определению зарабатывают больше, чем водители. Если раньше я получал за час с каждой девочки 500 рублей, теперь - 1300. Я быстро заработал на новую машину. Но чем больше денег, тем больше их хочется и, чтобы больше зарабатывать, я выкупил еще одну девочку за 100 тысяч рублей из другой конторы. 19-летняя, стройная, симпатичная – она принесла мне солидную прибыль.

Работа, как в корпорации

В нашей группе, которую курировал «старший», было несколько контор. Мы конкурировали друг с другом, но отношения между нами были вполне приятельские. У нас была рейтинговая система, в которой подсчитывались достижения каждой конторы. Тому, кто принесет больше прибыли, выплачивали неплохую премию. В какой-то момент я вышел на второе место. Я работал и за водителя, и за «мамку». В месяц выходило 130-140 тысяч. Конечно же, я себе ни в чем не отказывал.

У нас были отличные новогодние корпоративы. Снимали шикарные двухэтажные пентхаусы, огромные частные дома. Дарили друг другу дорогие подарки. В общем, отдыхали на широкую ногу.

Но потом мне начали вставлять палки в колеса. Неизвестный распространял слухи, будто девочки у меня больные, и их почти перестали вызывать. Прибыль упала. Через некоторое время распространителя слухов нашли. Он оказался работником из нашей группы. «Старший» ликвидировал ее. Слухи прекратились, и прибыль восстановилась.

Я - шеф

Вскоре работа стала чем-то обыденным. Я пахал на автомате, особо не задумываясь о будущем. Дошло до того, что я нанял себе водителя, поскольку передвигаться по городу ночью самому мне изрядно надоело.

Схема работы была следующая: вечером я обзваниваю бани, сауны, чтобы заказывали девочек. Поступает заказ и мой водитель начинает их развозить по клиентам. Через пару месяцев я настолько обленился, что перестал даже делать обзвоны и скинул эту обязанность на водителя, наделив его при этом сутенерскими обязанностями. За водителя и сутенера я платил ему по формуле 500+750 рублей в час. Так я стал шефом.

Мои девочки

Самой молодой «ночной бабочке» было 18. Самой старшей - 28. Все они были симпатичные и следили за собой. Если какая-то девчонка немного себя запускала, я делал ей замечание, намекая, что если она не возьмет себя в руки, мы расстанемся.

Заняться этой профессией каждую из девочек подтолкнули семейные обстоятельства: пьющие родители, которых надо содержать, дети, которых нужно кормить. Мужей и молодых людей у девчонок не было, помощи ждать не от кого. Вот и приходилось крутиться.

Отношения в нашем «трудовом коллективе» складывались замечательно. Девчонки меня любили и уважали. Они даже конкурировали между собой за место рядом с водителем. Но никаких романов и интимных отношений не было. У меня был принцип.

Зарабатывали они по меркам Перми большие деньги - 150-200 тысяч рублей в месяц. Где еще столько заработаешь за такой короткий срок?

Снова трудности

В один прекрасный день водитель сообщил, что он увольняется.

«Жена узнала, чем я занимаюсь, каждый день устраивает скандалы, больше терпеть не могу» - сказал он тогда.

Пришлось снова сесть за баранку и работать и за водителя, и за сутенера, поскольку человека, которому я бы полностью доверял, у меня не было.

Вскоре и у меня начались проблемы в отношениях. Моя девушка тоже узнала, кем я работаю, и устраивала мне ежедневные скандалы. Я задаривал ее подарками, но через некоторое время мы расстались. Думаю, она приняла верное решение, ни одна нормальная девушка не станет с этим мириться. И я ушел в работу с головой.

Мои клиенты

Студенты-нищеброды. Молодежь, которая на моих глазах скидывается по 100 - 500 рублей, занимая деньги друг у друга. Они точно не будут терять время даром.

Папики-толстосумы. Такие клиенты занимаются делом всего 10 минут, а в оставшееся время просто болтают с девчонками.

Последнюю категорию людей я назову весьма прозаично – просто пьяные.

Девчонки любят вторых и третьих.

Пора завязывать

Был 2013 или 2014 год, точно не помню. Я понял, что пора завязывать, когда начались проблемы с полицией. Соскочил, никто меня не удерживал. Деньги у меня были, и по инерции я продолжал их тратить, не считая. Промотал все. Начал закладывать в ломбард ювелирные украшения, технику, пока полностью не обнулился. На работу за копеечную зарплату устраиваться не хотелось.

Слышал, что мои бывшие коллеги со временем умудрились легализовать бизнес, называется «вип-сопровождение».

Года через два настал момент, когда я совсем отчаялся и решил вернуться в контору. Взял телефон, открыл телефонную книжку и уже хотел набрать номер нужного человека. Но что-то меня остановило…